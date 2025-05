Probabili formazioni Milan-Monza: Camarda titolare? Spazio ai giovani

Nella giornata di sabato 24 maggio, alle ore 20:45, lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro in Milano sarà teatro della sfida tra il Milan di Sérgio Conceicao e il Monza di Alessandro Nesta, valevole per la 38^ ed ultima giornata della Serie A 2024/2025. Per entrambe le squadre una partita inutile per la classifica: i rossoneri sono fuori dall'Europa mentre i biancorossi sono retrocessi in Serie B. Il Diavolo dovrà vincere per cercare di togliere l'ottavo posto alla Fiorentina e non giocare in Coppa Italia a metà agosto. Ecco le probabili formazioni di Milan-Monza da Gazzetta.it.PROSSIMA SCHEDA>>>