Intervistato ai microfoni di 'PodahTV', podcast brasiliano condotto da Igor Cavalari e Thiago Marques, Rafael Leao si è espresso su diversi temi riguardanti la propria carriera. Prima di pronunciarsi sul suo futuro, l'attaccante portoghese ha esaltato le qualità tecniche e umane di Luka Modric, svelando anche un aneddoto sul recente rinnovo di contratto del centrocampista classe 1985.

Milan, Leao elogia Modric

"Durante Portogallo-Croazia gli ho chiesto se avrebbe giocato un altro anno o se si sarebbe ritirato. In quel momento non aveva ancora deciso. Per me è un vero mentore ed è uno dei compagni più forti con cui abbia mai giocato. Ha vinto tutto col Real Madrid, compreso il Pallone d'Oro, ma è un piacere averlo in squadra perché è una persona splendida, con un cuore enorme. Sinceramente pensavo che a 41 anni, dopo aver vinto così tanto, si sarebbe gestito e avrebbe giocato meno. E invece no, gioca sempre. In allenamento è perfetto, dà il 100% e fa cose pazzesche: mette palloni dove sembra impossibile far passare la palla, ma lui ci riesce. È senza dubbio il miglior centrocampista con cui io abbia mai condiviso il campo".

Anche Modric aveva elogiato Leao agli inizi della sua avventura rossonera, definendolo "uno dei migliori al mondo" in un'intervista concessa ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport'. L'attaccante portoghese e il centrocampista croato hanno condiviso lo spogliatoio del Milan nella stagione 2025/2026. Massimiliano Allegri li ha schierati contemporaneamente in 27 partite, per un totale di 1632 minuti insieme in campo.

Il rinnovo di Modric e il futuro di Leao