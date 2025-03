Milan, Gaudenzi: “Poca intensità, poca voglia. Neanche Conceicao…”

"Il Milan deve vincere a tutti i costi perché deve risalire la classifica". Così Gianluca Gaudenzi , ex centrocampista rossonero, ha parlato di Milan-Lazio , partita in programma domenica 2 marzo a San Siro. Ecco il parere dell'opinionista a 'Radio Dance City4You': "Altrimenti andare in Champions League sarà molto dura, anche perché il Bologna è diventato da un paio di anni una nuova Atalanta e dà fastidio alle grandi. Quindi, sarà difficile, sarà una partita importantee, però giochiamo in casa, a San Siro. Mi auguro con tutto il cuore che il Milan torni alla vittoria, anche se è un periodo difficile, dopo il cambio dell'allenatore".

Milan, Gaudenzi: "Neanche Conceicao è riuscito a cambiare. C'è poca..."

Gaudenzi continua con la sua analisi parlando anche di Sergio Conceicao: "Neanche Conceicao è riuscito a cambiare il volto della squadra. Parlare di questo Milan mi diventa difficile perché questo Milan, per me, non è male a livello di uomini. Vedo che c'è poca intensità, poca voglia di fare risultato. Questo mi dispiace molto perché giocare nel Milan, vestire la maglia del Milan, è qualcosa di talmente importante da tirare fuori la grinta che, secondo me, i rossoneri non stanno riuscendo a tirare fuori. Mi auguro, comunque, che la partita contro la Lazio possa rappresentare una ripresa per questo finale di campionato".