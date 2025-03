Milan-Lazio, oggi la conferenza stampa di Conceicao a Milanello

Sergio Conceicao , allenatore rossonero, terrà oggi a Milanello la conferenza stampa di presentazione di Milan-Lazio , partita della 27^ giornata della Serie A 2024-2025 in programma domani sera a 'San Siro'. L'appuntamento tra Conceicao ed i giornalisti è fissato per le ore 13:30 , nella sala stampa del centro sportivo del Diavolo.

Attesi indizi sulla formazione che sfiderà la Lazio di Marco Baroni. Potrete seguire la conferenza LIVE sui canali ufficiali del Milan e in diretta testuale sul nostro sito, 'PianetaMilan.it'.