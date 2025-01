Milan-Cagliari, Gaudenzi: “Rossoneri con autostima. Il cambio in panchina…”

Manca sempre meno alla prima sfida in Serie A per Conceicao da allenatore rossonero. Questa sera il Milan sfida il Cagliari per la 20^ giornata della Serie A 2024-25. Gianluca Gaudenzi, ex centrocampista e doppio ex, ha parlato della sfida sulle frequenze di Radio City4You. "Credo sia una partita molto difficile per il Cagliari - dice Gaudenzi - giocare a San Siro non è facile, soprattutto dopo che il Milan ha cambiato allenatore e ha vinto la Supercoppa Italiana".