Ex Milan, auguri a Gianluca Gaudenzi: nessuno se lo ricorda ma …

Quanti tifosi del Milan si ricordano Gianluca Gaudenzi? I più giovani, quasi sicuramente, non sarebbero in grado di associare il nome alla faccia e anche vedendo una sua foto non sarebbero in grado di riconoscerlo. Eppure l'ex calciatore rossonero è stato in grado di vincere due trofei nel corso della sua carriera, entrambi con la maglia del Diavolo, in una singola stagione. E in tutte e due le partite in questione era in campo. L'unico suo 'problema' è stato vivere in una generazione di fenomeni e di conseguenza lui era il meno famoso. Ebbene, nella giornata di oggi, 28 dicembre 2024, il classe 1965 compie 59 anni.