"Sono rimasto male, mi auguro che qualcuno del Milan dica qualcosa al Sindaco di Bologna ( QUI IL SUO POST )". Così Carlo Pellegatti , tifoso rossonero, ha parlato sul suo canale 'YouTube'. In merito ai 'festeggiamenti' del Sindaco , il giornalista continua così: "Penso che si riferiscano al Milan che non avrebbe voluto rimandare la partita. Vorrei che il Milan rispondesse . Speravo che il Sindaco ringraziasse il Milan per la beneficienza a chi è stato colpito dall'alluvione. Le cose ogni tanto bisogna dirli. Il Milan ha mille colpe, ma se non ci si attacca mai si passa per gonsi. Spero ci siano delle persone che possano parlare chiaro ( riguardo agli arbitri )".

Milan, Pellegatti: "Conceicao? Una situazione ridicola e imbarazzante. Tassotti ..."

Pellegatti poi continua parlando del futuro di Conceicao e di Tassotti: "Capiremo lo stato d'animo di Conceicao. C'è chi dice che sia stato confermato solo per la partita di domani contro la Lazio. Mi sembra ridicolo confermare un allenatore partita dopo partita. Tassotti continuerà con il Milan Futuro, mi hanno detto che è stato messo lì per collaborare con Massimo Oddo, ma anche con uno sguardo in prima squadra. In questo momento non sono previsti cambi, ma o sono convinti di Conceicao o se dipende dal risultato mi sembra una cosa sorprendente che sia in bilico partita dopo partita, mi sembra una situazione imbarazzante".