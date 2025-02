Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell'ultimo video pubblicato sul proprio canale 'YouTube', soffermandosi in particolare sulle voci relative ad una possibile promozione di Mauro Tassotti sulla panchina del Milan. Secondo quanto gli risulta, infatti, l'ex difensore del Diavolo rimarrà al fianco di Massimo Oddo sulla panchina del Milan Futuro come collaboratore e non salirà in prima squadra. Ecco, dunque, le sue parole.