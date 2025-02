Milan, Pellegatti: “Triumvirato in dirigenza fallito. Gimenez preoccupa”

"Incredibile vedere uscire il popolo rossonero di nuovo umiliato e triste". Così Carlo Pellegatti , tifoso rossonero, ha parlato di Bologna-Milan 2-1 . Il giornalista ha analizzato la sconfitta rossonera sul canale 'YouTube': "Joao Felix totalmente indifferente. Gimenez prestazione che preoccupa . Questa sconfitta sancisce la chiusura per il quarto posto. Mariani non mi ha convinto per nulla, ma non abbiamo perso per l'arbitro. Squadra sconsolante che si trascina ".

Milan, Pellegatti sconsolato: "La società ha sbagliato tutto, anche a gennaio"

Poi Pellegatti passa alle colpe della dirigenza del Milan: "La società ha sbagliato tutto, anche il mercato invernale, non sta dando i frutti come quello di giugno. Bisogna prendere delle decisioni. I tifosi non meritano queste umiliazioni, è dura in questo momento. Vediamo una squadra senza fiducia e siamo neanche a marzo. I due allenatori hanno fallito le loro missioni. Non abbiamo parole, è veramente dura. Il Milan è il primo a non credere in sé stesso. È una stagione partita male, continuata male. Rischiamo di essere superata anche dalla Roma. È un disastro. Prenderanno nota in dirigenza? Fallito il discorso del triumvirato che gestisce tutto. Deve esserci un allenatore nuovo, il destino di Conceicao mi sembra difficile. Dev'esserci un direttore sportivo".