Milan, Pellegatti: “Leao, non cadete nel tranello. Siamo impazziti?”

Carlo Pellegatti , tifoso del Milan, ha parlato sul proprio profilo Instagram di Rafael Leao . L'attaccante rossonero è sempre al centro delle critiche e al centro delle voci di calciomercato. Secondo gli ultimi rumors, infatti, il Diavolo potrebbe anche cedere il portoghese in estate, se il Milan non dovesse qualificarsi alla prossima edizione della Champions League e se dovesse arrivare un'offerta importante. Il giornalista si sfoga così sui social.

Milan, Pellegatti si sfoga: "Leao, in panchina, ceduto. Siamo impazziti? E' il più forte"

"Non cadete nel tranello Leao jolly, in panchina, ceduto. E' il più forte della squadra, ma siamo impazziti? E sapete chi sono i più contenti se Leao non giocasse più al Milan? Gli allenatori delle squadre avversarie che non devono preparare le partite contro Leao. E non vorrei che molti tifosi del Milan, riguardando le immagini di Leao, si immalinconissero".