Milan, parlano di lui e Leao risponde sui social: “Non avete altri argomenti?”

Ormai, nel 2025, esistono davvero tanti tipi di podcast. Si parla di musica, si discute di calcio, di politica, si diffondono gossip e chiacchiere varie. Eppure, a volte, gli argomenti vengono a mancare e si scade nella banalità. Il caso di Michelle Comi , in uno degli episodi di Gurulandia, fa parte di quest'ultima categoria. La, purtroppo, nota influencer ha risposto ad alcune domande riguardo i suoi gusti, relativi agli uomini e alla pelle di questi, e tra i protagonisti di tali quesiti è spuntato anche Rafael Leao , attaccante del Milan .

Leao risponde così

In uno scambio di battute, che definire stupide è poco, Michelle Comi ha risposto a domanda scadente: "Ma Rafael Leao puzza?". Il portoghese, in un commento, ha prontamente replicato: "Domande che non hanno senso. Nel 2025 si dovrebbero avere altri argomenti di cui parlare". Insomma, dopo i battibecchi, sempre social, con Antonio Cassano, Leao si ritrova a dover rispondere anche a podcast, e personaggi, che meriterebbero meno considerazione.