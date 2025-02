Milan – Joao Felix, dove sei? Tra speranze e dubbi: serve un cambio di passo

L’arrivo di Joao Felix al Milan era stato accolto con grande entusiasmo, ma a distanza di qualche settimana le aspettative sembrano essersi raffreddate. Il talento del portoghese non è in discussione, ma dopo sei presenze ufficiali in rossonero, la continuità tanto attesa non si è ancora vista. È vero, è presto per emettere sentenze definitive, ma qualche interrogativo sul suo impatto inizia a farsi strada.