Milan, Pellegatti pungola Conceicao: e sul toto allenatore si sbilancia così ...

Sul derby di Coppa Italia: "Il Milan con l'Inter ha giocato sempre le migliori partite. È stata una stagione travagliata e il derby potrebbe cambiarla. Abbiamo vinto la Supercoppa Italiana sull'Inter e sarebbe bello arrivare in finale di Coppa Italia contro di loro. Non andrò in giro con le bandiere se dovessimo vincere la Coppa Italia, ma raddrizzerebbe la stagione. Il quarto posto sembra una chimera, ma andate a vedervi quello che successe con Ancelotti. Contro il Bologna avevamo perso e sembrava finita, poi arrivò il successo contro il Verona. Quando si parla di Milan si ride ironicamente come se fossimo una banda o un'accozzaglia di giocatori con la maglia rossonera. Dovessimo rimetterci in corsa sarebbe un ingombro. Arrivare quarti partendo da questa situazione avrebbe un certo sapore".