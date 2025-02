Milan-Lazio, le probabili formazioni: Conceicao fa fuori un suo pupillo

Nella giornata di domenica 2 marzo , alle ore 20:45 , allo stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano andrà in scena il match tra il Milan di Sérgio Coneicao e la Lazio di Marco Baroni , valido per la 27^ giornata della Serie A 2024/2025 , di cui di seguito riportiamo le probabili formazioni. I rossoneri vengono da una doppia sconfitta in campionato contro Torino e Bologna , che ha di fatto reso quasi impossibile la qualificazione alla prossima edizione della Champions League .

Il tecnico Sérgio Conceicao dovrebbe proporre una sorpresa sulla trequarti come riferito da 'gazzetta.it'. In porta ci dovrebbe essere il solito Mike Maignan, mentre in difesa, sulle fasce, spazio ad Alex Jimenez a destra (Kyle Walker non ha ancora recuperato) e Theo Hernandez a sinistra, nonostante le recenti prestazioni sotto tono. Al centro agiranno Malick Thiaw e Strahinja Pavlovic. In mezzo al campo Yunus Musah e Youssouf Fofana, mentre sulla trequarti dovrebbero esserci Christian Pulisic e Rafael Leao di fianco a Tijjani Reijnders. In attacco, infine, ci sarà Santiago Gimenez. Il pupillo del tecnico lusitano Joao Felix partirà dalla panchina.