Milan Futuro, Omoregbe: “Oddo ha le idee chiare”. L’esordio e il sogno

Bob Omoregbe, attaccante del Milan Futuro, ha parlato in un'intervista per 'Milan TV'. Ecco le sue parole sul suo obiettivo e su Oddo

"Il mio primo gol in Milan Futuro è stato molto importante per il mio percorso avuto in questi mesi". Così Bob Omoregbe, attaccante del Milan Futuro, ha parlato in un'intervista per 'Milan TV'. Ecco le sue parole: "La partita di domenica non è stata delle migliori: tanti episodi sono successi, dobbiamo metterci a posto e portare avanti gli allenamenti e anche le partite successive".