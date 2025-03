Milan Futuro, spettro retrocessione: cosa succederebbe con la Serie D?

Al momento il Milan Futuro si trova al 19esimo posto del girone B di Serie C, in piena zona playout e a soli 2 punti dalla Serie D diretta . La Lucchese, prima squadra salva al momento, dista 9 punti . Per Oddo non sarà un compito facile. Il progetto Milan Futuro è nato questa estate sotto le più rosee aspettative: primo obiettivo fare cresce i giovani talenti rossoneri e farli giocare con continuità. In caso di retrocessione rischierebbe seriamente di fallire subito quasi tutto, dopo una sola stagione. Se lo spettro della Serie D si avvicina , cosa farebbe in caso il Milan?

Milan Futuro, retrocessione a due punti: progetto finito con la Serie D? Il punto

Secondo Gazzetta.it, il progetto proseguirebbe anche con la Serie D, questo perché comunque il Milan e il Milan Futuro potrebbero comunque lavorare a stretto contatto per fare crescere i giovani, primo obiettivo del progetto. Inoltre l'investimento è stato importante da 12 milioni. I tesserati che hanno un contratto professionistico potrebbero anche giocare in un campionato dilettanti come la Serie D: il Milan Futuro partecipa al campionato di C, ma tecnicamente resta una squadra associata alla Lega Serie A. I contratti quindi sono depositati presso l'organismo che sovrintende la massima serie e non c'è un'associazione diretta con la C o l'eventuale D. Resterebbe poi la speranza ripescaggio con gli slot per le seconde squadre, con l'Inter che sarebbe in pole position in quel caso.