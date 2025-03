Serie C – Legnago Salus-Milan Futuro 2-1, le pagelle: bene Omoregbe, beffa nel finale

QUIRINI — 6.5

Buona prestazione difensiva, ma qualche disattenzione di troppo in fase di copertura. Ha comunque dato il suo contributo nella gestione delle palle alte e nelle chiusure.

MINOTTI — 7

Partita solida. Ha fatto il suo dovere in difesa, con interventi decisivi. Non è mai sembrato in difficoltà, tenendo sempre alta la concentrazione.

CAMPORESE — 6

Prestazione sufficiente, ma con qualche imprecisione. Un po' di difficoltà a contenere gli attaccanti avversari nei momenti critici. Può migliorare nella lettura del gioco.

BOZZOLAN — 6.5

Si è comportato bene in fase difensiva, limitando i danni e gestendo abbastanza bene le incursioni degli avversari. Qualche passaggio sbagliato, ma niente di grave.

VOS — 7

Buona gestione della palla e impostazione del gioco. Ha tenuto il ritmo del centrocampo e distribuito bene i passaggi, risultando fondamentale per mantenere il controllo della partita.

BRANCA — 6

Ha dato un buon contributo in fase di recupero e appoggio, ma non ha brillato particolarmente in fase offensiva. Un lavoro silenzioso, ma efficace.

OMOREGBE — 8

La sua performance è stata determinante, soprattutto per il gol. Oltre alla rete, ha dato vivacità al gioco offensivo, creando diverse occasioni. Un giocatore da tenere d'occhio per il futuro.

SIA — 6.5

Molto attivo in attacco, ha messo in difficoltà la difesa avversaria con la sua velocità e tecnica. Peccato che non sia riuscito a finalizzare qualche occasione. Comunque una prestazione positiva.

FALL — 6

Buona presenza fisica in area di rigore, ma ha avuto poche occasioni per segnare. Ha cercato di coinvolgere i compagni e di dare profondità, ma non ha impresso un grande cambiamento al gioco.

MAGRASSI — 6

Prestazione sufficiente, ha cercato di rendersi pericoloso con qualche accelerazione, ma non è riuscito a incidere abbastanza sulla partita. Un paio di buone azioni, ma nulla di eccezionale.