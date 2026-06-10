A quindici giorni dal licenziamento di Allegri, Tare, Furlani e Moncada, il Milan non ha ancora ricomposto l'organigramma tecnico e societario. Gerry Cardinale, Massimo Calvelli e Zlatan Ibrahimovic stanno continuando i casting per trovare le figure giuste, ma al momento non è ancora stato raggiunto alcun accordo. I nomi in cima alla lista restano quelli di Oliver Glasner per la panchina e Ralf Rangnick nel ruolo di direttore tecnico. Nonostante l'intesa sia ormai vicina, i tifosi rossoneri continuano ad esprimere la propria preoccupazione per la gestione di questo momento delicato da parte della proprietà. Anche Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia ha confessato le proprie perplessità sulla strategia adottata da RedBird. Di seguito, un estratto del suo intervento dal Palazzo Pirrelli.