"Presidente Marotta, ogni tanto dovrebbe concedere un po’ di spazio anche all’altra squadra di Milano. Si ricordi che a vincere troppo poi si rischia di diventare antipatici. Lei è una persona simpaticissima e siamo amici da una vita. Si dimostri magnanimo anche in questo contesto".
La preoccupazione di Fontana per la gestione del Milan—
Successivamente, Fontana si è espresso sul momento del Milan, sottolineando l'assenza di programmazione e la preoccupazione per il futuro.
"La situazione attuale del Milan mi preoccupa molto, innanzitutto in veste di tifoso. Credo comunque che il vuoto presente in questo momento sarà sicuramente colmato. La mia vera preoccupazione nasce dal fatto che i giorni passano senza che si veda una programmazione ben precisa. Non si capisce dove la società voglia andare a parare. Questo è l'aspetto che mi spaventa di più, speriamo in bene".
La questione San Siro—
Infine, il presidente della Regione Lombardia ha chiarito alcuni punti sul nuovo stadio di Milan e Inter. Secondo Fontana, questo progetto sarebbe la preoccupazione principale del patron di RedBird Gerry Cardinale.
"Per quanto riguarda la questione legata a San Siro, credo che i dirigenti del Milan siano molto attivi. Penso anzi che il tema dello stadio sia la preoccupazione principale che li tiene impegnati in questo momento. La vera preoccupazione, alla fine, resta per i tifosi".
Il nuovo stadio—
I lavori per l'impianto dovrebbero prendere il via nel 2027, mentre la prima partita potrebbe essere disputata nel 2031. Il nuovo stadio è pensato per accogliere circa 71mila tifosi e potrebbe generare dei ricavi annuali di circa 180 milioni di euro: una cifra che cambierebbe radicalmente la struttura del club. Secondo le nostre analisi, il valore del Milan passerebbe da 1,6 miliardi di euro fino ai 4 miliardi.
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