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Fontana: “La situazione del Milan mi spaventa molto. Nuovo stadio? È la preoccupazione principale di RedBird”

Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia
La gestione del Milan, il messaggio a Marotta e la rivelazione sul nuovo San Siro: le parole del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana
Redazione PM

A quindici giorni dal licenziamento di Allegri, Tare, Furlani e Moncada, il Milan non ha ancora ricomposto l'organigramma tecnico e societario. Gerry Cardinale, Massimo Calvelli e Zlatan Ibrahimovic stanno continuando i casting per trovare le figure giuste, ma al momento non è ancora stato raggiunto alcun accordo. I nomi in cima alla lista restano quelli di Oliver Glasner per la panchina e Ralf Rangnick nel ruolo di direttore tecnico. Nonostante l'intesa sia ormai vicina, i tifosi rossoneri continuano ad esprimere la propria preoccupazione per la gestione di questo momento delicato da parte della proprietà. Anche Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia ha confessato le proprie perplessità sulla strategia adottata da RedBird. Di seguito, un estratto del suo intervento dal Palazzo Pirrelli.

Il messaggio di Fontana a Marotta

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Nel suo intervento, Fontana ha mandato un messaggio ironico a Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter. Di seguito, le sue parole.

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"Presidente Marotta, ogni tanto dovrebbe concedere un po’ di spazio anche all’altra squadra di Milano. Si ricordi che a vincere troppo poi si rischia di diventare antipatici. Lei è una persona simpaticissima e siamo amici da una vita. Si dimostri magnanimo anche in questo contesto".

La preoccupazione di Fontana per la gestione del Milan

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Successivamente, Fontana si è espresso sul momento del Milan, sottolineando l'assenza di programmazione e la preoccupazione per il futuro.

"La situazione attuale del Milan mi preoccupa molto, innanzitutto in veste di tifoso. Credo comunque che il vuoto presente in questo momento sarà sicuramente colmato. La mia vera preoccupazione nasce dal fatto che i giorni passano senza che si veda una programmazione ben precisa. Non si capisce dove la società voglia andare a parare. Questo è l'aspetto che mi spaventa di più, speriamo in bene".

La questione San Siro

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Infine, il presidente della Regione Lombardia ha chiarito alcuni punti sul nuovo stadio di Milan e Inter. Secondo Fontana, questo progetto sarebbe la preoccupazione principale del patron di RedBird Gerry Cardinale.

"Per quanto riguarda la questione legata a San Siro, credo che i dirigenti del Milan siano molto attivi. Penso anzi che il tema dello stadio sia la preoccupazione principale che li tiene impegnati in questo momento. La vera preoccupazione, alla fine, resta per i tifosi".

Il nuovo stadio

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I lavori per l'impianto dovrebbero prendere il via nel 2027, mentre la prima partita potrebbe essere disputata nel 2031. Il nuovo stadio è pensato per accogliere circa 71mila tifosi e potrebbe  generare dei ricavi annuali di circa 180 milioni di euro: una cifra che cambierebbe radicalmente la struttura del club. Secondo le nostre analisi, il valore del Milan passerebbe da 1,6 miliardi di euro fino ai 4 miliardi.

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