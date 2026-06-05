Milan, il rapporto tra Leao e Ibrahimovic

Leao e Ibrahimovic hanno giocato insieme 48 partite in quattro stagioni (dal 2019 al 2023), vincendo da protagonisti il 19° scudetto nel 2022. Al Milan, i due sono stati in campo contemporaneamente per 2.098 minuti, per una media punti di 1,83 a gara e 6 contributi gol complessivi. Anche dopo il ritiro dello svedese, il rapporto è rimasto ottimo e il portoghese ha ribadito più volte di vedere Ibra come un idolo assoluto. Anche il Senior Advisor di RedBird ha sempre elogiato Leao, definendolo un talento assoluto.