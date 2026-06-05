Milan, spunta Arbeloa per la panchina: in programma un incontro con Ibrahimovic e Cardinale. Tutti i dettagli
Milan, il rapporto tra Leao e Ibrahimovic—
Leao e Ibrahimovic hanno giocato insieme 48 partite in quattro stagioni (dal 2019 al 2023), vincendo da protagonisti il 19° scudetto nel 2022. Al Milan, i due sono stati in campo contemporaneamente per 2.098 minuti, per una media punti di 1,83 a gara e 6 contributi gol complessivi. Anche dopo il ritiro dello svedese, il rapporto è rimasto ottimo e il portoghese ha ribadito più volte di vedere Ibra come un idolo assoluto. Anche il Senior Advisor di RedBird ha sempre elogiato Leao, definendolo un talento assoluto.
Quale futuro per Leao?—
Nelle recenti interviste rilasciate in Portogallo, Leao ha espressamente chiesto al Milan di essere ceduto all'estero in estate. La volontà del giocatore è quella di intraprendere una nuova esperienza all'estero, per misurarsi con un altro campionato. Il suo contratto con il club rossonero è valido fino al 2028 e il Diavolo è disposto ad ascoltare offerte non inferiori ai 50/60 milioni di euro. Il Mondiale avrà un impatto significativo sulla cifra finale: delle buoni prestazioni potrebbero aumentare il prezzo, ma una Coppa del Mondo opaca potrebbe deprezzarlo ulteriormente
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