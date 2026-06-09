Ralf Rangnick ha dettato le proprie condizioni a Gerry Cardinale per l'assunzione nel ruolo di direttore tecnico al Milan. Il retroscena economico della Wiener Zeitung e le remore del tedesco nell'accettare il nuovo incarico

La trattativa per l'insediamento di Ralf Rangnick sulla poltrona di direttore tecnico del Milan è entrata nel vivo di un complesso braccio di ferro diplomatico. Il proprietario e managing partner di RedBird, Gerry Cardinale, ha intensificato i contatti – sia di persona che in videoconferenza – per consegnare le chiavi del nuovo corso al manager tedesco. Agli incontri hanno preso parte anche Massimo Calvelli, investito delle deleghe operative da amministratore delegato precedentemente in mano a Furlani, e il Senior AdvisorZlatan Ibrahimović, il quale non nasconde le proprie perplessità sul possibile sbarco del tedesco a Milano.