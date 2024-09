Milan, Camolese: “Fonseca troverà l’equilibrio che ancora non c’è”

Sull'inizio a rilento di Fonseca

"Ci sono state delle prestazioni un po' così. Va dato tempo al tecnico, con il Torino non ha mai mollato, però i risultati si pensava fossero diversi. Troverà l'equilibrio che ancora non c'è. Fonseca ha escluso Theo e Leao, ma bisognerebbe essere con lui per capirne i motivi, un tecnico vive la quotidianità, capisce se sono in ritardo di condizione... Il loro valore però è fuori discussione. Oggi con i cambi fai la differenza. I calciatori non saranno stati contenti, ma gli allenatori vogliono sempre schierare i migliori in campo."