Milan, Cassano: “Gimenez, va trovata una soluzione. Su Joao Felix…”

"Il Milan è una squadra scollegata. Ha dei giocatori, tipo Reijnders, Pulisic, che ti fanno la differenza e danno continuità, ma lo fanno solo loro due". Così Antonio Cassano, ex giocatore del Milan, ha parlato dei rossoneri in particolare di Santiago Gimenez e Joao Felix. Ecco il suo parere a 'Viva el Futbol': "Santiago Gimenez arriva da un altro Paese, se affianco o dietro non ci sono giocatori che lo facciano rendere al meglio, è normale che fa fatica. Gioca con Leao che va alla carlona, non si connette con gli altri. Pulisic è fortissimo, ma non è un tipo di giocatore alla Zidane, per dire, non è un 10. Reijnders è da inserimento, che qualche pallone può darlo. Sui laterali non ci sono giocatori che crossano. A me Gimenez piace, dobbiamo trovare una soluzione dove i giocatori giocano per lui. In questo momento al Milan non giocano solamente per lui, ma a me piace come giocatore".