Milan, Cassano non demorde: ennesimo attacco a Leao. E gli dà un consiglio

"Per quanto mi riguarda Leao mi sono rotto le scatole di dire sempre le stesse cose da cinque anni. Fa un gol ogni tanto, tocca tre palloni e non ha idea di calcio. Non mi piace e non mi piacerà mai visto che ha 26 anni e continua ad essere questo. Poi mi manda i messaggi con le faccine ma continuerò a dire sempre la stessa cosa. Per me è un brocco e lo sarà sempre. Se Leao fosse un giocatore umile ed aiutasse gli altri, io potrei fare anche finta di niente quando sbaglia. La cosa che mi dà fastidio è che è presuntuoso e pensa di essere un fenomeno, cosa che non è. Non è un leader, guadagna tanti soldi e nelle partite importanti non è decisivo. Non Pioli e Conceicao, Leao deve ringraziare Mendes. Leao non è un esterno, lui fa l'attaccante sinistro. Non giudico gol e assist. È presuntuoso e pensa di essere un fenomeno, cosa che non è".