Antonio Cassano , ex calciatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell'ultima puntata di 'Viva El Futbol', trasmissione in onda su 'Twitch' e 'YouTube', insieme agli amici Lele Adani e Nicola Ventola , soffermandosi sul Milan e sulla possibile scelta di Fabio Paratici come DS. Ecco, dunque, le sue parole.

Milan, Cassano: "Paratici come DS? Se lo scelgono lui prende Conte"

"Se viene fuori la situazione Paratici sappiamo che lui ha un buon rapporto con Allegri, porta Allegri. Non ci giriamo attorno. Lui sceglierebbe uno, però gli deve una vagonata di soldi, ed è quello che è al Napoli. Okay? Conte. O va Conte, ed infatti girava la voce di Conte. O numero 2 Allegri. Attorno a questi bisogna andare se prendono Paratici. Se poi prendono Berta, non lo conosco, non so che tipo di direttore sportivo è. Modesto non lo conosco. Tare abbiamo visto che gli allenatori li sa scegliere, sa scegliere i giocatori. Però parli di Paratici, Paratici ha un ottimo rapporto con Conte e lui porterebbe Conte. Bisogna capire se si libera da Napoli. Oppure altrimenti va su Allegri".