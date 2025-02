"C'è un grandissimo problema, la credibilità di una persona". Così Antonio Cassano , ex attaccante rossonero, ha parlato di Sergio Conceicao e del momento del Milan . Ecco la sua analisi durante il podcast 'Viva El Futbol': "Ranieri dove è andato è andato è sempre stato credibile. Quando arrivi e dopo un quarto d'ora vinci la Supercoppa e ti metti a fare il giuggiolone ballando, poi ti mandano a fare in c**o e ti mandano a ca**re. E cosa succede? Il disastro".

Milan, Cassano: "Conceicao fa figure di me**a. Theo Hernandez, solo un alibi"

Cassano continua con la sua critica a Conceicao e parla anche di Theo Hernandez: "A differenza della Juventus, il Milan aveva la partita sotto controllo. Poi l'espulsione ha cambiato la partita, ma non è un alibi. Se andiamo a dare tutta la colpa a Theo Hernandez è un errore gravissimo. Il problema è che tu sei molto più forte del Feyenoord, non puoi trovarti in quella situazione. Ti sei fatto mettere sotto da una squadra che farebbe molta fatica a giocare in Italia. La colpa è del Milan, semplice e basta. Conceicao fa figure di me**a, le partite che sta facendo sono oscene. Almeno Fonseca aveva delle idee".