Milan pronto a rialzarsi a Torino: le scelte di Conceicao per la sfida

In attacco, i Fantastici Quattro di nuovo insieme

Per quanto riguarda il reparto offensivo, il Milan ritroverà nuovamente i suoi "Fantastici Quattro". Joao Felix, nonostante non sia ancora al 100% della sua condizione fisica, partirà titolare come trequartista. Il portoghese ha dimostrato di avere la qualità per fare la differenza, e Sergio Conceiçao non vuole rinunciare alla sua inventiva, specialmente in una partita così delicata. Al fianco di Felix, Leao e Pulisic agiranno come esterni d'attacco, con l'ormai imprescindibile El Bebote Gimenez, a segno nelle ultime due partite, a completare il reparto offensivo.