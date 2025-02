Calciomercato Milan, i rossoneri non sono cambiati molto nonostante le tante voci di calciomercato invernali in difesa. Il titolare in porta resta Mike Maignan, con Theo Hernandez a sinistra. Al centro al momento Tomori e Pavlovic sembrano i titolari fissi, con Thiaw e Gabbia come alternative. A destra il vero cambiamento: Emerson Royal out per infortunio, Calabria ceduto al Bologna e dentro Kyle Walker dal Manchester City. Questo l'unico vero cambio nel repartoA centrocampo e in attacco ci sono stati i cambi più rilevanti. Via Bennacer e dentro Bondo. Morata è stato ceduto in prestito come Okafor: al loro posto dentro Santiago Gimenez e Sottil. Poi la ciliegina sulla torta, ovvero l'arrivo in prestito di Joao Felix dal Chelsea. Un cambio radicale che dà a Conceicao una squadra diversa con cui lavorare. E in futuro? Il calciomercato del Milan estivo potrebbe essere ancora rivoluzionato. THEO DESTINO SEGNATO>>>