Milan, Cassano: “Joao Felix mi fa godere. Potenziale da top 3 al mondo”

"Quello che mi esalta di più, quello che ci farà godere è Joao Felix". Così Antonio Cassano, ex giocatore, ha parlato di Joao Felix, nuovo attaccante del Milan, durante il podcast di 'Via El Futbol'. Ecco il pensiero dell'ex rossonero. "Quando è andato via dal Benfica ho pensato che quella cifra fosse esagerata, ma quando lo vedo giocare, quando vedo come si muove, come sa chiudere gli uno due, io godo".