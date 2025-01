Milan, Cassano: attacco pesante a Conceicao! "Ha culo. Si mette a fare il giullare"

"Poi il c**o te lo dai in faccia e ridi - continua Cassano su Conceicao - Con la Juventus potevi perdere 5-0 e la vinci. Contro l'Inter perdi 2-0, in 20 minuti la ribalti. Il c**o va dalla parte tua e vinci. Ovviamente cosa succede: che subito dopo nello spogliatoio se vuoi essere credibile, come è Conte e come è stato Capello, se tu Conceicao ti metti a fare il giullare con il sigaro in bocca succedono queste cose. Che ti mandano aff***. Non hanno rispetto di te perché non sei credibile. Vuoi fare il simpatico, il giullare in spogliatoio? Poi ti mandano a ca**re in spogliatoio, addirittura un giocatore ti vorrebbe aggredire. Non capisco la comunicazione, anche su Theo e Leao, prima dice che li toglie per scelta tecnica e poi comunica che contro la Dinamo Zagabria saranno titolari. Ora è arrivato Conceicao, ha imposto regole dure, ma poi non è credibile". LEGGI ANCHE: Milan, clamorose novità sul rinnovo di Calabria e Theo Hernández >>>