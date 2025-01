Lione, esonerato Pierre Sage: Paulo Fonseca in pole per la panchina

Il periodo negativo del Lione ha portato a una decisione drastica: l’esonero di Pierre Sage, che paga una serie di risultati deludenti, culminati nel pareggio per 1-1 contro il Nantes nell’ultima giornata di Ligue 1. La società, determinata a voltare pagina, è ora alla ricerca di un nuovo allenatore per guidare la squadra nella seconda parte della stagione. Come riferito da Daniele longo, tra i candidati principali per il ruolo, spicca il nome di Paulo Fonseca, ex tecnico del Milan e Lille, grande conoscitore della Ligue 1.