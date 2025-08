Milan, Biasin: “Jashari è la grande vittoria di Tare. Ecco perché”

Fabrizio Biasin, giornalista, parla anche del Milan e in particolare di Jashari e di Tare nel suo editoriale per Tuttomecatoweb

"Il Milan ha infine acchiappato Jashari, ci è riuscito tenendo botta e resistendo alle pressioni del Bruges, club ostico che, infine, ha mollato l’osso". Fabrizio Biasin, giornalista, parla anche del Milan e in particolare di Jashari e di Tare nel suo editoriale per Tuttomercatoweb: "Un osso caro, per carità (34 + 3 + 1.5), ma anche potenzialmente in grado di trasformare la squadra di Max Allegri".