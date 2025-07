"Il Milan ha preso Estupinan. Estupinan è buono, molto più buono di Brown. Pericolo scampato il primo, bel colpo il secondo". Fabrizio Biasin, giornalista, fa il punto sul Milan: Estupinan, Jashari e Vlahovic. Il suo parere nell'editoriale per Tuttomercatoweb: "Per il resto bisogna semplicemente far lavorare Tare che, infatti, si dà da fare sia all’esterno (per Jashari il braccio di ferro continua, ma si intravede il traguardo) e all’interno (il ds ha avuto l’ok dalla società per trattare Vlahovic)".