Milan, Torriani brilla ancora: numeri super! Come gestirlo?

Torriani è stato tra i migliori in campo nell'amichevole contro l'Arsenal. Il giovanissimo portiere dovrebbe partire come terzo nelle gerarchie rossonere dietro Maignan e Terracciano, ma potrebbe essere il futuro del club in porta. Quale piano per questa stagione? O tenerlo in rosa come fatto lo scorso anno o, magari, mandarlo in prestito senza perdere il controllo del cartellino. Si parla di Lione e Lecce. Quello che è certo è che il Milan ha già in casa il potenziale erede di Maignan.