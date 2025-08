"Per Thiaw il Milan aveva accettato 25 milioni dal Como. Ora è un tassello importante per Allegri e non vuole che se ne vada. Per il Milan nessuno è incedibile, ma il Milan ne fa una valutazione superiore ai 30 milioni. Salvo offerte da fuori mercato, 40-45 milioni o oltre, Thiaw difficilmente andrà via". Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ha parlato del Milan: le ultime novità su Malick Thiaw, Musah, Hojlund e Adriano Galliani. Dettagli dal video sul canale 'YouTube' di Fabrizio Romano.