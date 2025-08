Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', il Milan si è rinforzato maggiormente a centrocampo con gli arrivi di Jashari , Ricci e Modric . Poi l'arrivo di Pervis Estupinan e Pietro Terracciano. Il secondo farà il vice di Maignan. Il primo, sulla carta terzino sinistro, potrebbe giocare anche come esterno a centrocampo. Il compito di Allegri sarà quello di fare quadrare tutto cercando l'equilibrio nel reparto. L'allenatore rossonero ha provato nelle amichevoli sia il 3-5-2 e 4-3-3. Punto fermo i tre giocatori in mediana, con Allegri che avrà abbondanza a livello numerico e di qualità.

Milan, Jashari e un centrocampo rivoluzionato: il compito di Allegri

Il Milan, infatti, ha ancora in rosa Youssouf Fofana, Ruben Loftus-Cheek, Yunus Musah e Warren Bondo. Allegri potrebbe costruire un reparto con i soli nuovi acquisti, con la rotazione dei due interni, ma secondo la rosea sarebbe difficile che Allegri rinunci a Fofana per la sua fisicità, mentre Ricci ha fatto molto bene in amichevole. Anche Jahsari può essere utile in fase di non possesso: miglior recuperatore di palloni del Bruges (169) e dell’abilità nei passaggi filtranti (11) alla pari di Hans Vanaken. Lo svizzero ha anche grandi qualità offensive. Nonostante il Milan giochi solo in Serie A e Coppa Italia, saranno comunque necessarie le rotazioni.