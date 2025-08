Calciomercato Milan, Jashari ha terminato le visite mediche | Video

Ardon Jashari, nuovo acquisto del Milan in questo calciomercato estivo, ha lasciato la clinica 'La Madonnina' dopo le visite mediche

Ardon Jashari, classe 2002, centrocampista svizzero che il Milan ha prelevato dal Club Brugge in questo calciomercato estivo, ha lasciato da pochi minuti la clinica 'La Madonnina' di Milano, dove ha svolto le visite mediche per il club rossonero. Ecco, in questo video fornitoci dalla collega Giulia Mazzoleni, le immagini della sua uscita e gli autografi ai tifosi presenti.