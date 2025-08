Milan, Maignan: prove di rinnovo! Feeling ritrovato: le chiavi Tare a Allegri

Prove di rinnovo tra il Milan e Mike Maignan. Scrive così 'Tuttosport' secondo cui la dirigenza rossonera starebbe lavorando per riaccendere l'operazione dopo la promessa non mantenuta in merito al rinnovo fino al 2028 con opzione per il 2029. Nel dicembre 2024, il Milan e Maignan trovarono l'accordo per il rinnovo a 5 milioni netti a stagione più bonus. Dalla ricostruzione del quotidiano, il Milan si sarebbe tirato indietro dopo la mancata qualificazione in Champions League.