Sportiello: “Il Milan? c’è molta più pressione rispetto a qui. Su Maignan…”

Sportiello: "Sono stati due anni importanti, al Milan c'è molta più pressione"

"Sono stati due anni importanti, ho conosciuto un altro ambiente, un club storico, ma quest'anno non avendo coppe e avendo un portiere di un certo spessore non mi avrebbe aiutato a fare qualche presenza in più. Sono davvero contento, non ci ho pensato un attimo. Cosa mi ha spinto a tornare? Per me è facile, sono cresciuto qua, sono stato tesserato nel 98, sono cresciuto qui, per me è stato facile. Poi ognuno ha la sua storia, sono cose soggettive.