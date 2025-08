Calciomercato, Hojlund, occasione per il Milan? A chi servirebbe di più in Serie A?

Il mercato non dorme mai e a volte offre opportunità inattese. È il caso di Rasmus Hojlund , il giovane attaccante danese che potrebbe lasciare il Manchester United a condizioni molto più vantaggiose rispetto agli 80 milioni di euro sborsati dai Red Devils solo un anno fa. Il club inglese, infatti, sembra disposto a cederlo per circa 35 milioni, una cifra che ha acceso l'interesse di mezza Serie A .

Hojlund-Milan, ritorno di fiamma? Il talento dello United a prezzo di saldo

Tra i club italiani in prima fila, il Milan è uno di quelli che valuta con attenzione la situazione. Nonostante le preferenze iniziali sembrino orientate su nomi come Vlahovic o Darwin Nuñez, la prospettiva di un attaccante giovane, talentuoso e ora più accessibile come Hojlund sta guadagnando terreno. Il danese, che ha già dimostrato il suo potenziale con l'Atalanta, potrebbe essere il profilo ideale per l'attacco rossonero, in cerca di un centravanti che possa garantire gol e crescita a lungo termine.