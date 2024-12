Biasin: “Fonseca ha attaccato il Milan. Ha fatto il Conte. Con Galliani…”

Biasin: "Al Milan manca il capo". Lo sfogo di Fonseca e il paragone con Conte

"Al Milan manca il capo, dov'è il capo. Arriva lui e decide per tutti. Mi immagino cosa sarebbe accaduto qualche anno fa in una situazione del genere con Galliani. Sarebbe arrivato tipo pompiere a mettere tutto a posto, anche a livello mediatico. Fonseca ha attaccato il suo Milan, dirigenti e giocatori. L'allenatore del Milan attacca il Milan. I rossoneri hanno insegnato per trenta anni come gestire una società di calcio. Fonseca a modo suo ha fatto l'Antonio Conte".