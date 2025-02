Federico Balzaretti, ex terzino e ora opinionista, ha parlato del calciomercato del Milan e in particolare di Joao Felix. Il suo parere

"Ad oggi mi vedo un Milan con Leao, con Pulisic, Joao Felix e l'attaccante". Così Federico Balzaretti , ex terzino e ora opinionista, ha parlato del calciomercato del Milan e in particolare di Joao Felix durante il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Elastici'. Ecco il parere dell'ex difensore: "Joao Felix può essere un subentro importante, magari diventa titolare. Cioè, non è sicuramente venuto per fare la comparsa, questo senza dubbio".

Milan, Balzaretti su Joao Felix

Poi Balzaretti continua così: "Però voglio dire, poi bisogna vedere A come sta, e B se riesce a scaricare il suo talento all'interno di un contesto. Però sicuramente di opportunità ne avrà, perché stiamo comunque parlando di un talento forte, importante. Siam tutti curiosi di vederlo. Sì, è in prestito secco, ma per un ragazzo può anche essere una motivazione, quasi a dire "Adesso li convinco". Ti può scattare dentro quella molla per far vedere. Credo che questo tipo di operazione sia proprio per quello".