Milan, Conceicao può dare forma alla sua creatura. Leao, la competizione fa bene

Ora, la necessità di creare nuovi spunti di discussione sembra impellente e, infatti, sui social si è sparsa la convinzione che Leao potrebbe perdere il posto da titolare. Ora, non approfondiamo ma rispondiamo con una semplice frase a questi dubbi: la concorrenza fa sempre bene. Dopotutto, in questi ultimi mesi sono stati tanti i critici che hanno parlato di Leao e sottolineato due cose: uno, la sua convinzione di essere il migliore e due, la certezza che, nella rosa del Milan , non vi sia un giocatore in grado di rubargli il posto.

Dal mercato invernale, però, è arrivato un certo Joao Felix. Il fantasista portoghese ha già illuminato San Siro con un gol, alla sua prima presenza, e con giocate che hanno fatto brillare gli occhi ai tifosi rossoneri. Ma non solo, poiché alla finestra c'è anche un certo Riccardo Sottil, un giocatore che sicuramente farà di tutto per convincere Conceicao delle sue qualità. Dov'è, dunque, il problema? Leao rimane la stella della squadra ma ora dovrà stare attento a dei compagni che non saranno certamente contenti di rimanere in panchina. La concorrenza fa bene, lo abbiamo detto, e Rafa potrà solo giovarne proprio come il Milan.