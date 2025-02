Il Milan ha vinto e convinto contro la Roma in Coppa Italia , qualificandosi alla semifinale dove attende una tra Lazio ed Inter , ma Sérgio Conceicao non è totalmente convinto della prestazione. Ad affermarlo è stato lui stesso ai microfoni di 'Sport Mediaset', dove ha dato una vera e propria scossa al gruppo, pur dichiarandosi contento.

"E' fondamentale l'equilibrio della squadra a tutti i livelli. Il calcio è fatto di questo, con e senza palla. Nella partita ho visto segnali che non mi sono piaciuti. Cerchiamo di migliorare. L'equilibrio è essenziale. Parlavo di base ovvero le cose essenziali nel calcio e nella vita, la passione e la voglia di migliorarsi. Noi cerchiamo di passare quello che vogliamo alla squadra. Abbiamo fatto un allenamento per preparare la partita. Non ho la possibilità, perché giochiamo ogni tre giorni. Ho giocatori intelligenti. Oggi sono contento. Il secondo gol arriva da un recupero a centrocampo su cui abbiamo lavorato. Anche Joao Felix e Santiago Gimenez hanno capito subito quello che dovevano fare, dopo un allenamento, sono contento".