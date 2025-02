Milan, Conceicao parole importanti per Leao

"Si molto di più, ha le qualità e delle caratteristiche incredibili. Deve pensare che la palla è importante, ma anche quando non ha la palla deve lavorare. Deve capire che gioca dentro una squadra un collettivo. Deve mettersi a disposizione della squadra. Non è facile, c'è sempre un po' di sofferenza nel fare quello a cui non è abituato. Può farlo, può essere un giocatore di un altro livello, si capisce". Parole molto importanti quelle di Conceicao verso il talento portoghese. Vedremo come giocherà nelle prossime partite, visto che Leao ha giocato pochi minuti per un affaticamento muscolare.