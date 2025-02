Su Joao Felix: "Un bel gol. Ma mancano tre partite per vincere la Coppa Italia. Ora dobbiamo lavorare per Empoli, sarà una partita difficile. E' una squadra che mi piace vedere e tutte le partite sono difficili in Italia. Vogliamo la costanza e continuare su questa strada, con l'evoluzione individuale che si riflette anche sul collettivo".

Sui nuovi arrivati e l'equilibrio: "E' fondamentale l'equilibrio della squadra a tutti i livelli. Il calcio è fatto di questo, con e senza palla. Nella partita ho visto segnali che non mi sono piaciuti. Cerchiamo di migliorare. L'equilibrio è essenziale".

Su Leao se può fare di più: "Si molto di più, ha le qualità e delle caratteristiche incredibili. Deve pensare che la palla è importante, ma anche quando non ha la palla deve lavorare. Deve capire che gioca dentro una squadra un collettivo. Deve mettersi a disposizione della squadra. Non è facile, c'è sempre un po' di sofferenza nel fare quello a cui non è abituato. Può farlo, può essere un giocatore di un altro livello, si capisce".

Su come giocava col Porto: "Non siamo ancora lì. Lavoriamo per essere aggressivi, più corti. Non siamo ancora lì. Con i nuovi giocatori possiamo lavorare, le caratteristiche mi danno conforto per potere fare quello che voglio, come giocare con due punte".