Pagelle Milan-Roma 3-1: Joao Felix segna subito, coppia centrale perfetta

PAGELLE MILAN-ROMA - Questa volta sembra davvero che il Derby, non vinto ma pareggiato con una grande prestazione, abbia portato consapevolezza. La squadra scende in campo con la mentalità giusta, aggredendo la partita e facendo il proprio gioco. Controlla il pallone, lo fa girare, e poi crea e segna. Due gol di Tammy Abraham nel primo tempo, che ha visto anche una parentesi di predominio giallorosso, ma sempre controllato con aria di superiorità. I rossoneri chiudono la prima frazione avanti di due gol. La ripresa non cambia e, anzi, il Milan sembra ancora più padrone e in controllo. I rossoneri gestiscono e non si scompongono neanche quando i giallorossi trovano, un po' a caso, il gol che accorcia le distanze. Anche perché poi entrano Gimenez e Joao Felix e confezionano in pochi minuti il gol del 3-1: passaggio vincente del messicano, scavetto del portoghese e gol. Partita chiusa.