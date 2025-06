Milan, Ambrosini: parole importanti su Theo Hernandez. E su Modric …

"Mi stupiva un po' l'interesse del Milan, però poi ho capito come Luka potrebbe essere uno stimolo, una guida anche solo per la presenza". Massimo Ambrosini, leggenda del Milan, ha parlato a Radio Serie A di Luka Modric e della situazione Theo Hernandez. Ecco le sue parole: "Sì, l'età è un problema ma puoi farci un contratto breve, e poi il Milan non giocherà le coppe quindi si può gestire bene".