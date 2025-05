Milan e Ambrosini, un legame indissolubile: Il Club festeggia la sua icona sui social

Oggi, 29 maggio, tutto il mondo del calcio italiano e, in modo particolare, quello rossonero festeggiano il compleanno di Massimo Ambrosini. L'ex capitano del Milan, simbolo di grinta, lealtà e attaccamento alla maglia per quasi due decenni, compie gli anni e, come di consueto, il suo ex club non ha mancato di rendergli omaggio sui propri canali social.