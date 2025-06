Calciomercato Milan, Theo Hernandez: il si all’Al-Hilal atteso oggi. Le cifre

"Il Milan e Theo Hernandez si salutano e si separano". Scrive così "La Gazzetta dello Sport": il terzino starebbe infatti per accettare la proposta dell’ Al-Hilal messa sul piatto nei giorni scorsi: sarebbero pronti 18 milioni netti a stagione. Anche il Milan sarebbe d'accordo con la trattativa di calciomercato e si potrebbe chiudere intorno ai 30 milioni di euro . Ieri sera non sarebbe ancora arrivato il via libera del calciatore, ma Theo Hernandez sarebbe orientato verso il si definitivo. L'ok potrebbe arrivare anche oggi.

Calciomercato Milan, Theo Hernandez verso il si al’Al-Hilal: al suo posto ...

Il Milan, si legge, sarebbe soddisfatto per le tempistiche: una cessione veloce per potere trovare subito il sostituto. I nomi sulla lista per sostituire un giocatore importante come Theo Hernandez sarebbero quelli di Udogie, Cambiaso, Junior Firpo e De Cuyper. Theo Hernandez dovrebbe dire addio al Milan dopo 6 anni, 262 partite e ben 34 gol.