Mercato Milan, il presidente dell’Al-Hilal a Parigi per Theo Hernandez

Il destino di Theo Hernandez sembra essere sempre più legato all'Arabia Saudita. La trattativa tra il Milan e l' Al-Hilal ha raggiunto una svolta decisiva: secondo quanto riportato da Marca, il presidente del club saudita, Fahad Bin Nafel , è volato in queste ore personalmente a Parigi.

Questo blitz nella capitale francese testimonia la ferma volontà dell'Al-Hilal di accelerare e chiudere l'affare per strappare il terzino al Milan. La presenza del presidente saudita a Parigi è un segnale inequivocabile: l'Al-Hilal vuole a tutti i costi Theo Hernandez e intende portarlo in oriente in tempi brevi, brevissimi.